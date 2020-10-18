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Китай прийняв закон про біозахист для запобігання інфекційних захворювань

Автор: Максим Зайченко

Вищий законодавчий орган Китаю прийняв новий закон про біозахист, спрямований на профілактику і боротьбу з інфекційними захворюваннями. Закон створить системи для запобігання та контролю ризиків біобезпеки.

Про це пише агентство Reuters.

Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників проголосував за ухвалення закону в суботу, і він набуде чинності 15 квітня 2021 року.

Закон створить системи для запобігання та контролю ризиків біобезпеки, включаючи моніторинг ризиків і раннє попередження, розслідування та оцінку ризиків, а також обмін інформацією.

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"Він також буде мати положення для запобігання і реагування на конкретні ризики біобезпеки, включаючи основні інфекційні захворювання, епідемії та раптові спалахи, а також біотехнологічні дослідження, розробки", - йдеться в повідомленні.

У травні влада Китаю оголосила, що мають намір прискорити прийняття закону про біозахист до кінця року після глобального спалаху коронавірусу, яка вперше була виявлена в китайському місті Ухань.

Нагадаємо, у вересні частинки коронавірусу в КНР виявили на упаковувані замороженого кальмара, імпортованого з Росії.

Також повідомлялося, що коронавірус може зберігатися на використаних марлевих масках до тижня.

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