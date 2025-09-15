Китай пригрозив відповісти, якщо країни НАТО введуть мита на російську нафту

За словами речника, з першого дня кризи Пекін займає об’єктивну та неупереджену позицію, наполягаючи на просуванні мирних переговорів.

"Ми рішуче виступаємо проти того, щоб деякі сторони спрямовували це питання на Китай, і ми рішуче виступаємо проти запровадження незаконних односторонніх санкцій та довгострокової юрисдикції щодо Китаю", - підкреслив він.

Лінь Цзянь пригрозив, що у разі порушення законних прав та інтересів КНР Пекін вживатиме рішучих контрзаходів і твердо захищатиме свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку.