Китай пригрозил ответить, если страны НАТО введут пошлины на российскую нефть

Торговые пошлины

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах ввести 100% тарифы против торговых партнеров России, подчеркнув, что ранее никогда этого не делал, но теперь намерен действовать активно.

Он призвал Китай и Индию прекратить покупку российской нефти, чтобы ограничить финансирование войны против Украины

Тем временем сам Трамп не спешит вводить новые ограничения против Китая, ссылаясь на активную фазу торговых переговоров между странами.

Bloomberg сообщает, что США и Китай пытаются избежать новой экономической войны, однако полностью устранить этот риск пока не удалось.