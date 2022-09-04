Китай презентовал уникальный беспилотник, который способен поражать истребители

В китайском городе Чанчунь военные представили новый беспилотник Wuzhen-8. Разработка способна поражать истребители.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gagadget.
Беспилотник можно использовать для разведки или в качестве дрона-камикадзе. Разработка может развивать скорость 3700 км/ч.
Впервые дрон показали еще год назад в рамках авиашоу в городе Чжухай. Китай до сих пор не сообщал о его применении и решил еще раз продемонстрировать беспилотный летательный аппарат публике.
В случае необходимости Wuzhen-8 способен замаскироваться под высокоскоростную ракету, чтобы поражать истребители. Также беспилотник может атаковать и авианосцы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что правительство утвердило двустороннее соглашение по строительству завода "Байрактаров" в Украине и направил ее в парламент на ратификацию.
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