Китай презентував унікальний безпілотник, який здатний вражати винищувачі

В китайському місті Чанчунь військові презентували новий безпілотник Wuzhen-8. Розробка здатна вражати винищувачі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gagadget.
Безпілотник можна використовувати для розвідки або ж в якості дрона-камікадзе. Розробка може розвивати швидкість 3700 км/год.
Вперше дрон показали ще рік тому в рамках авіашоу в місті Чжухай. Китай досі не повідомляв про його застосуванні вирішив ще раз продемонструвати безпілотний літальний апарат публіці.
У разі потреби Wuzhen-8 здатний замаскуватись під високошвидкісну ракету, щоб вражати винищувачі. Також безпілотник може атакувати й авіаносці.
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