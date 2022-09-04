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Китай презентував унікальний безпілотник, який здатний вражати винищувачі

Фото: Китай презентував унікальний безпілотник, який здатний вражати винищувачі (twitter.com/yin_sura)
Автор: Сергій Пишкін

В китайському місті Чанчунь військові презентували новий безпілотник Wuzhen-8. Розробка здатна вражати винищувачі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gagadget.

Безпілотник можна використовувати для розвідки або ж в якості дрона-камікадзе. Розробка може розвивати швидкість 3700 км/год.

Вперше дрон показали ще рік тому в рамках авіашоу в місті Чжухай. Китай досі не повідомляв про його застосуванні вирішив ще раз продемонструвати безпілотний літальний апарат публіці.

У разі потреби Wuzhen-8 здатний замаскуватись під високошвидкісну ракету, щоб вражати винищувачі. Також безпілотник може атакувати й авіаносці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що уряд затвердив двосторонню угоду щодо будівництва заводу "Байрактарів" в Україні та направив її до парламенту на ратифікацію.

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Китай