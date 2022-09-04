Китай презентував унікальний безпілотник, який здатний вражати винищувачі

Про це пише РБК-Україна з посиланням на G agadget .

Безпілотник можна використовувати для розвідки або ж в якості дрона-камікадзе. Розробка може розвивати швидкість 3700 км/год.

Вперше дрон показали ще рік тому в рамках авіашоу в місті Чжухай. Китай досі не повідомляв про його застосуванні вирішив ще раз продемонструвати безпілотний літальний апарат публіці.

У разі потреби Wuzhen-8 здатний замаскуватись під високошвидкісну ракету, щоб вражати винищувачі. Також безпілотник може атакувати й авіаносці.