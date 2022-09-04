Китай презентовал уникальный беспилотник, который способен поражать истребители

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на G agadget .

Беспилотник можно использовать для разведки или в качестве дрона-камикадзе. Разработка может развивать скорость 3700 км/ч.

Впервые дрон показали еще год назад в рамках авиашоу в городе Чжухай. Китай до сих пор не сообщал о его применении и решил еще раз продемонстрировать беспилотный летательный аппарат публике.

New Chinese supersonic drone Wuzhen-8 ! pic.twitter.com/xVAbWvw54l — Yin Sura 尹苏拉 (@yin_sura) August 29, 2022

В случае необходимости Wuzhen-8 способен замаскироваться под высокоскоростную ракету, чтобы поражать истребители. Также беспилотник может атаковать и авианосцы.