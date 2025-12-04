Китай представив гіперзвукову ракету за ціною "Шахеда", яка б'є на 1300 км

Китайська компанія Lingkong Tianxing показала нову гіперзвукову ракету YKJ-1000, яка здатна летіти на швидкості у 5-7 Махів (6125-8575 км/год) та бити на 1300 км. При цьому її вартість становить лише 99 тисяч доларів.

Для порівняння, вартість дрона "Шахед", залежно від комплектації, також сягає 99 тисяч доларів. При цьому нову гіперзвукову ракету вже запущено у масове виробництво.

Крім того, YKJ-1000 дешевше, ніж протитанкова ракета AGM-114R2 Hellfire США, яка коштує 134 тисячі доларів згідно із контрактом з Францією.

"YKJ-1000 це вже не просто дзвіночок для заходу, а гучний набат. Проблема в тому, що щоб перехопити таку ракету, американцям, наприклад необхідно буде витратити щонайменше одну ракету SM-6, або THAAD, які коштують 4,27 мільйона та 15,5 мільйона доларів відповідно", - пише Defense Express.

Видання наголошує, що якщо системи радіоелектронної боротьби не зможуть протидіяти YKJ-1000, то заходу не буде чим захистити себе від неї.

Зазначається, що масове виробництво гіперзвукової YKJ-1000 означає, що ракету вже давно випробували. При цьому експерти вважають, що протидіяти їй можна за допомогою лазерної зброї, проте її досі не створили.

Що відомо про ракету YKJ-1000

Нова гіперзвукова ракета YKJ-1000 транспортується і запускається у спеціальній причіпний пусковій установці, яка має вигляд контейнера. Вона має стандартну будову з ракетним двигуном, механізмом розчеплення та гіперзвуковим глайдером, який обладнаний ще й головкою самонаведення.

Крім того, глайдер здатен автономно виявляти та кружляти над ціллю, уникаючи зони ураження її засобів протидії.

Китай зміг досягти такої низької вартості ракети завдяки використанню великої кількості цивільних елементів. Наприклад, частиною термостійкого покриття є звичайний пінобетон.

"Цифра у 99 тисяч доларів виглядає нереальною. Але ситуація критично не змінюється, якщо навіть справжня ціна YKJ-1000 вища у 3-5 чи навіть 10 разів", - зазначає китайське видання.