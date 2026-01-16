Китай повністю зупинив імпорт електроенергії з Росії, - ЗМІ

За даними джерел видання, відмова від постачання стала результатом високих експортних цін, які з січня 2026 року вперше перевищили внутрішні у Китаї. Це зробило подальшу закупівлю не вигідною для Пекіна.

Компанія "Інтер РАО" (оператор експорту-імпорту) експортувала до Китаю надлишки електроенергії з Далекого Сходу.

Контракт на постачання електроенергії був укладений з китайською Державною електромережевою корпорацією у 2012 році. Він діє до 2037 року.

Передбачалося, що за весь період до Китаю буде поставлено близько 100 млрд кВт/год, або близько 4 млрд кВт/год на рік. Формула ціни на електроенергію, встановлена контрактом, невідома.

Джерела видання кажуть, що експорт електроенергії до КНР у 2026 році навряд чи відновиться. Водночас Міністерство енергетики Росії припускає відновлення експорту при отриманні нового запиту від Китаю.