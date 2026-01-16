RU

Китай полностью остановил импорт электроэнергии из России, - СМИ

Фото: Китай прекратил покупать электроэнергию у России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С 1 января 2026 года Китай полностью остановил импорт электроэнергии из России и не закупает даже предусмотренный контрактом минимальный объем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсант".

По данным источников издания, отказ от поставок стал результатом высоких экспортных цен, которые с января 2026 года впервые превысили внутренние в Китае. Это сделало дальнейшую закупку не выгодной для Пекина.

Компания "Интер РАО" (оператор экспорта-импорта) экспортировала в Китай излишки электроэнергии с Дальнего Востока.

Контракт на поставку электроэнергии был заключен с китайской Государственной электросетевой корпорацией в 2012 году. Он действует до 2037 года.

Предполагалось, что за весь период в Китай будет поставлено около 100 млрд кВт/ч, или около 4 млрд кВт/ч в год. Формула цены на электроэнергию, установленная контрактом, неизвестна.

Источники издания говорят, что экспорт электроэнергии в КНР в 2026 году вряд ли возобновится. В то же время Министерство энергетики России допускает возобновление экспорта при получении нового запроса от Китая.

 

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай пока не демонстрирует готовности присоединиться к мирному урегулированию войны. Действия Пекина лишь усиливают финансовые возможности России для продолжения агрессии против Украины.

По словам главы государства, Китай значительно увеличил закупку российских энергоресурсов, став их крупнейшим импортером. А деньги от экспорта энергетики Россия тратит на войну.

В ответ представитель МИД Китая, заявил, что с начала полномасштабной войны Пекин поддерживает тесный контакт со всеми сторонами, в частности с Украиной и Россией, и последовательно выступает за прекращение огня и начало мирных переговоров.

