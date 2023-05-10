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Китай повинен дати Росії зрозуміти, що вона знаходиться в "глухому куті", - МЗС Франції

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Середа 10 травня 2023 15:51
Китай повинен дати Росії зрозуміти, що вона знаходиться в "глухому куті", - МЗС Франції Фото: Кетрін Колонна, голова Міністерства закордонних справ Франції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Китай повинен використати свої відносини з Російською Федерацією, щоб вплинути на неї та змусити повернутись до миру.

Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardians.

"Необхідно, щоб Китай використав свої відносини з Росією, щоб Росія краще зрозуміла, що вона знаходиться в глухому куті, і щоб вона схаменулася", - заявила міністр.

Зазначається, що заклик прозвучав після того, як президент Франції Еммануель Макрон відвідав минулого місяця Китай. Після цього він заявив, що Європа не повинна бути "послідовником" ні Вашингтона, ні Пекіна, а також не повинна бути втягнута в ескалацію щодо Тайваню.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що початку квітня президент Франції Емануель Макрон відвідав Китай та провів переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном. У ході зустрічі президенти домовилися розпочати наполегливу роботу над досягненням миру між Росією та Україною.

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