Китай должен дать России понять, что она находится в "тупике", - МИД Франции

Китай должен использовать свои отношения с Российской Федерацией, чтобы повлиять на нее и заставить вернуться к миру.

Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardians .

"Необходимо, чтобы Китай использовал свои отношения с Россией, чтобы Россия лучше поняла, что она находится в тупике, и чтобы она опомнилась", - заявила министр.

Отмечается, что призыв прозвучал после того, как президент Франции Эммануэль Макрон посетил в прошлом месяце Китай. После этого он заявил, что Европа не должна быть "последователем" ни Вашингтона, ни Пекина, а также не должна быть втянута в эскалацию в отношении Тайваня.