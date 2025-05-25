Китай постачає порох і спецхімію на військові заводи Росії: що з’ясувала СЗР

Китай систематично постачає Росії компоненти, які мають військове призначення. Йдеться про поставки пороху, спецхімії, верстатів і обладнання на щонайменше 20 російських військових заводів.
Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
"Є інформація, що Китай постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення. Ми маємо підтверджені дані по 20 російських заводах", – сказав він.
За словами Іващенка, упродовж 2024-2025 років було зафіксовано щонайменше п’ять випадків авіаційної співпраці між КНР та РФ. Зокрема, Росія отримувала обладнання, запасні частини та технічну документацію.
Також у шістьох епізодах було зафіксовано великі обсяги постачання спецхімії.
На початок 2025 року, за даними СЗРУ, до 80% критичної електроніки для російських дронів має китайське походження.
У низці випадків мова йде про поставки через треті країни, використання фірм-прокладок, підміни назв або фальсифікацію походження вантажів.
Нагадаємо, лише нещодавно українські воїни під час боїв на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю. Як виявилося, вони воювали на боці Росії.
Коли китайці підписували контракт зі збройними силами РФ, їм обіцяли, що відправляти на фронт не будуть. Але росіяни їх обдурили.
Президент України Володимир Зеленський заявляв про наявність доказів, які свідчать, що Китай передає Росії військову допомогу. Мова про артилерію та порох.
Незважаючи на це, китайські чиновники продовжують заявляти про те, що їхня країна дотримується "нейтралітету" і виступає за мир між Україною і Росією. Днями глава МЗС Китаю Ван І закликав обидві країни з'ясувати "коріння" конфлікту.
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