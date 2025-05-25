Китай постачає порох і спецхімію на військові заводи Росії: що з’ясувала СЗР

"Є інформація, що Китай постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення. Ми маємо підтверджені дані по 20 російських заводах", – сказав він.

За словами Іващенка, упродовж 2024-2025 років було зафіксовано щонайменше п’ять випадків авіаційної співпраці між КНР та РФ. Зокрема, Росія отримувала обладнання, запасні частини та технічну документацію.

Також у шістьох епізодах було зафіксовано великі обсяги постачання спецхімії.

На початок 2025 року, за даними СЗРУ, до 80% критичної електроніки для російських дронів має китайське походження.

У низці випадків мова йде про поставки через треті країни, використання фірм-прокладок, підміни назв або фальсифікацію походження вантажів.