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Китай поставляет порох и спецхимию на военные заводы России: что выяснила СВР

Фото: руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Китай систематически поставляет России компоненты, которые имеют военное назначение. Речь идет о поставках пороха, спецхимии, станков и оборудования на по меньшей мере 20 российских военных заводов.

Об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Есть информация, что Китай поставляет станки, спецхимию, порох и компоненты именно на предприятия военного назначения. Мы имеем подтвержденные данные по 20 российским заводам", - сказал он.

По словам Иващенко, в течение 2024-2025 годов было зафиксировано не менее пяти случаев авиационного сотрудничества между КНР и РФ. В частности, Россия получала оборудование, запасные части и техническую документацию.

Также в шести эпизодах были зафиксированы большие объемы поставок спецхимии.

На начало 2025 года, по данным СВРУ, до 80% критической электроники для российских дронов имеет китайское происхождение.

В ряде случаев речь идет о поставках через третьи страны, использовании фирм-прокладок, подмене названий или фальсификации происхождения грузов.

Помощь Китая для России

Напомним, только недавно украинские воины во время боев в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая. Как оказалось, они воевали на стороне России.

Когда китайцы подписывали контракт с вооруженными силами РФ, им обещали, что отправлять на фронт не будут. Но россияне их обманули.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о наличии доказательств, свидетельствующих, что Китай передает России военную помощь. Речь об артиллерии и порохе.

Несмотря на это, китайские чиновники продолжают заявлять о том, что их страна придерживается "нейтралитета" и выступает за мир между Украиной и Россией. На днях глава МИД Китая Ван И призвал обе страны выяснить "корни" конфликта.

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