UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Китай не поспішає допомагати РФ через страх перед санкціями, - експерт

Фото: Китай не поспішає допомагати РФ через страх перед санкціями (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Китай не поспішає допомагати Росії у війні проти України через небажання потрапити під міжнародні санкції.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю".

Попри потужну військово-виробничу базу, модернізоване озброєння і великі запаси комплектуючих, Китай отримає більше прибутку від інтегрованих в європейські та американські ринки компаній, ніж від продажу зброї Росії.

За словами члена фінансового комітету Ради Ярослава Железняка, США вже погрожували вторинними санкціями тим країнами, які спробують допомогти Росії озброєнням. На продажах Москві можна заробляти мільйони, однак на продажах світові ця цифра зростає до мільярдів.

Виключати 100% відмову Китаю допомагати Росії не можна. Як пояснює керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, через сильну інтеграцію у західну економіку, а також потужні зв'язки з США та Європою, більшість приватних компаній країни не захоче мати справу з Росією, щоб не потрапити під санкції через це.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 22 вересня, Китай, під час засідання Ради безпеки ООН, закликав Київ та Москву до проведення переговори "без попередніх умов".

Також під час зустрічі з міністром МЗС Олексієм Кулебою, його китайський колега Ван Ї запевнив у підтримці Китаєм суверенітету і територіальної цілісності України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайРосійська Федерація