Китай не спешит помогать РФ из страха перед санкциями, - эксперт

Китай не спешит помогать России в войне против Украины из-за нежелания попасть под международные санкции.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие ".

Несмотря на массивную военно-производственную базу, модернизированное вооружение и огромные запасы комплектующих, Китай получит больше прибыли от интегрированных в европейские и американские рынки компаний, чем от продажи оружия России.

По словам члена финансового комитета Совета Ярослава Железняка, США уже угрожали вторичными санкциями тем странам, которые попытаются помочь России вооружением. На продажах в Москве можно зарабатывать миллионы, однако на продажах миру эта цифра вырастает до миллиардов.

Исключать 100%-ный отказ Китая помогать России нельзя. Как объясняет руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, из-за сильной интеграции в западную экономику, а также мощных связей с США и Европой, большинство частных компаний страны не захочет иметь дело с Россией, чтобы не попасть под санкции из-за этого.