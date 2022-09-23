Китай не поспішає допомагати РФ через страх перед санкціями, - експерт

Китай не поспішає допомагати Росії у війні проти України через небажання потрапити під міжнародні санкції.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю ".

Попри потужну військово-виробничу базу, модернізоване озброєння і великі запаси комплектуючих, Китай отримає більше прибутку від інтегрованих в європейські та американські ринки компаній, ніж від продажу зброї Росії.

За словами члена фінансового комітету Ради Ярослава Железняка, США вже погрожували вторинними санкціями тим країнами, які спробують допомогти Росії озброєнням. На продажах Москві можна заробляти мільйони, однак на продажах світові ця цифра зростає до мільярдів.

Виключати 100% відмову Китаю допомагати Росії не можна. Як пояснює керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, через сильну інтеграцію у західну економіку, а також потужні зв'язки з США та Європою, більшість приватних компаній країни не захоче мати справу з Росією, щоб не потрапити під санкції через це.