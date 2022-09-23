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Китай не спешит помогать РФ из страха перед санкциями, - эксперт

Новина українською →
Пятница 23 сентября 2022 15:20
Китай не спешит помогать РФ из страха перед санкциями, - эксперт Фото: Китай не спешит помогать РФ из-за страха перед санкциями (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китай не спешит помогать России в войне против Украины из-за нежелания попасть под международные санкции.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие".

Несмотря на массивную военно-производственную базу, модернизированное вооружение и огромные запасы комплектующих, Китай получит больше прибыли от интегрированных в европейские и американские рынки компаний, чем от продажи оружия России.

По словам члена финансового комитета Совета Ярослава Железняка, США уже угрожали вторичными санкциями тем странам, которые попытаются помочь России вооружением. На продажах в Москве можно зарабатывать миллионы, однако на продажах миру эта цифра вырастает до миллиардов.

Исключать 100%-ный отказ Китая помогать России нельзя. Как объясняет руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, из-за сильной интеграции в западную экономику, а также мощных связей с США и Европой, большинство частных компаний страны не захочет иметь дело с Россией, чтобы не попасть под санкции из-за этого.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 22 сентября, Китай, во время заседания Совбеза ООН, призвал Киев и Москву к проведению переговоров "без предварительных условий".

Также во время встречи с министром МИД Алексеем Кулебой, его китайский колега Ван И заверил в поддержке Китаем суверенитета и территориальной целостности Украины.

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