Китай пообещал увеличить закупки американских товаров

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

США и Китай рассмотрели способы сбалансированности торговых отношений

Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем фокусировался на обещании Пекина существенно увеличить закупки американских сельхозтоваров, энергоносителей и промышленной продукции. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление офиса торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Сообщается, что США и Китай рассмотрели способы сбалансированности торговых отношений. Представители двух стран полагают, что соглашение в любом случае должно включать условие о непрерывном контроле эффективности его выполнения, отмечают в офисе торгового представителя США.

Позднее в этом месяце Лайтхайзер, как ожидается, встретится с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющим торговые переговоры с США.

Напомним, вчера Трамп сообщил, что торговые переговоры с Китаем идут "очень хорошо".

Отметим, очередной раунд переговоров Вашингтона с Пекином стартовал 7 января. На их фоне азиатские рынки уже показали рост, в частности, японский индекс Nikkei вырос на 1,31%, гонконгский HSI - на 2,46%, южнокорейский Kospi - на 1,81%. Индекс S&P 500 также показал небольшой рост в 0,5%.

Отметим, 2 апреля таможенная комиссия по тарифам китайского Государственного совета решила ввести повышенные пошлины на 128 товаров из Соединенных Штатов в ответ на решение Вашингтона относительно пошлин на алюминий и сталь из Пекина.