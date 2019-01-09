Китай пообіцяв збільшити закупівлю американських товарів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

США і Китай розглянули способи збалансованості торговельних відносин

Черговий раунд торгових переговорів між США і Китаєм фокусувався на обіцянці Пекіна істотно збільшити закупівлю американських сільгосптоварів, енергоносіїв та промислової продукції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву офісу торгового представника США Роберта Лайтхайзера.

Повідомляється, що США і Китай розглянули способи збалансованості торгових відносин. Представники двох країн вважають, що угода в будь-якому разі має включати умову про безперервний контроль ефективності його виконання, відзначають в офісі торговельного представника США.

Пізніше в цьому місяці Лайтхайзер, як очікується, зустрінеться з віце-прем'єром Держради КНР Лю Хе, який очолює торговельні переговори з США.

Нагадаємо, вчора Трамп повідомив, що торгові переговори з Китаєм йдуть "дуже добре".

Зазначимо, черговий раунд переговорів Вашингтона з Пекіном стартував 7 січня. На їх фоні азіатські ринки вже показали зростання, зокрема, японський індекс Nikkei зріс на 1,31%, гонконгський HSI - на 2,46%, південнокорейський Kospi - на 1,81%. Індекс S&P 500 також показав невелике зростання в 0,5%.

Відзначимо, 2 квітня митна комісія за тарифами китайського Державного ради вирішила ввести підвищені мита на 128 товарів із Сполучених Штатів у відповідь на рішення Вашингтона щодо мит на алюміній і сталь з Пекіна.