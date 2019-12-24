Китай, Япония и Южная Корея объединились в вопросе разоружения КНДР

Фото: лидент КНДР Ким Чен Ын наблюдает за ракетными испытаниями (kcna)

Лидеры трех стран признали необходимостью помощь США в налаживании диалога с КНДР

Китай, Япония и Южная Корея договорились работать вместе для развития диалога между Соединенными Штатами и Северной Кореей (КНДР) в вопросе денклуаризации (ядерного разоружения) корейского полуострова. Об этом сообщает Reuters.

По словам президента Южной Кореи Мун Чжэ-Ина, вопрос денуклеаризации полуострова отвечает интересам всех трех стран и решение проблемы необходимо искать путем диалога.

"Южная Корея, Китай, Япония, эти три страны договорились продолжать тесную связь и сотрудничество в целях денуклеаризации и прочного мира на Корейском полуострове. Мы разделяем мнение о том, что мир на Корейском полуострове отвечает общим интересам этих трех стран, и решили работать вместе, чтобы гарантировать, что денуклеаризация и мир продолжатся в рамках диалога между Северной Кореей и США", - добавил Мун.

Отметим, КНДР установила крайний срок до конца года, в течение которого США должны изменить свою политику враждебности на фоне отсутствия прогресса в выполнении своего обязательства по прекращению ядерной программы КНДР и установлению прочного мира.

Ранее РБК-Украина писало, что КНДР собирается ввести жесткую политику в отношении США. В частности, сообщается, что Пхеньян готовится к снятию вопроса денуклеаризации с переговоров.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что будет разочарован, если в Северной Корее что-то "разрабатывается", и Соединенные Штаты внимательно следят за действиями Пхеньяна.