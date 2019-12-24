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Китай, Японія і Південна Корея об'єдналися в питанні роззброєння КНДР

Новини » В світі     24.12.2019 - 09:53
Китай, Японія і Південна Корея об'єдналися в питанні роззброєння КНДР
Фото: лідент КНДР Кім Чен Ин спостерігає за ракетними випробуваннями (kcna)

Лідери трьох країн визнали необхідністю допомогу США у налагодженні діалогу з КНДР

Китай, Японія і Південна Корея домовилися працювати разом для розвитку діалогу між Сполученими Штатами і Північною Кореєю (КНДР) в питанні денклуаризации (ядерного роззброєння) корейського півострова. Про це повідомляє Reuters.

За словами президента Південної Кореї Мун Чже-Іна, питання денуклеаризації півострова відповідає інтересам всіх трьох країн і вирішення проблеми необхідно шукати шляхом діалогу.

"Південна Корея, Китай, Японія, ці три країни домовилися продовжувати тісний зв'язок і співробітництво в цілях денуклеаризації і міцного миру на Корейському півострові. Ми поділяємо думку про те, що мир на Корейському півострові відповідає загальним інтересам цих трьох країн, і вирішили працювати разом, щоб гарантувати, що денуклеарізація і світ продовжаться в рамках діалогу між Північною Кореєю і США", - додав Мун.

Зазначимо, КНДР встановила крайній термін до кінця року, протягом якого США повинні змінити свою політику ворожості на тлі відсутності прогресу у виконанні свого зобов'язання щодо припинення ядерної програми КНДР і встановлення міцного миру.

Раніше РБК-Україна писало, що КНДР збирається ввести жорстку політику щодо США. Зокрема, повідомляється, що Пхеньян готується до зняття питання денуклеаризації з переговорів.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що буде розчарований, якщо в Північної Кореї щось "розробляється", і Сполучені Штати уважно стежать за діями Пхеньяна.

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