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Китай помогает властям Венесуэлы контролировать интернет

Новости » Политика    30.07.2019 - 20:50
Китай помогает властям Венесуэлы контролировать интернет
Фото: Хуан Гуайдо (Голос Америки)

Китай оказывает техническую поддержку режиму Мадуро

Представитель лидера оппозиции и исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо заявил, что власти Китая помогают правительству президента Николаса Мадуро контролировать интернет в стране, в том числе отключать доступ к нему при необходимости. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ. 

По его словам, Китай оказывает техническую поддержку режиму Мадуро.

"Согласно информации, которая у нас имеется, они (Китай, - ред.) оказывают техническую поддержку режиму Мадуро в том, что касается контроля за социальными медиа в Венесуэле и способов отключения доступа в интернет", - заявил он.

В июне президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о планах создания в стране сетей мобильной связи пятого поколения (5G), которые предположительно будут развиваться в сотрудничестве с Китаем. По его словам, также при поддержке Пекина планируется запуск на орбиту венесуэльского спутника.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Венесуэла планирует обратиться в ООН с жалобой о нарушении США воздушного пространства страны.Кроме того, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп признал, что американцы нарушили воздушное пространство Венесуэлы.

Кроме того, США расширили санкции против Венесуэлы в связи со смертью военнослужащего. Под санкции попало Главное управление военной контрразведки Венесуэлы. Поводом для расширения санкций стала смерть капитана военно-морского флота Венесуэлы Рафаэля Акосты. 21 июня его задержали по подозрению в попытке государственного переворота. 29 июня военный умер в заключении. По словам адвоката, причиной смерти Акосты стали пытки.

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