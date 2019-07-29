Венесуэла обратится в ООН из-за нарушения США воздушного пространства страны

Иллюстративное фото (caracaschronicles.com)

В воздушном пространстве Венесуэлы 27 июля был замечен американский самолет-разведчик

Венесуэла планирует обратиться в ООН с жалобой о нарушении США воздушного пространства страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Отметим, что Трамп признает то, что американцы нарушили воздушное пространство Венесуэлы.

"Администрация президента США Дональда Трампа признает, что фактически нарушает воздушное пространство Венесуэлы. Очень серьезное и преступное признание. Нет сомнений в его злых намерениях. Мы подадим жалобу в ООН", - написал Арреаса.

Напомним, США расширили санкции против Венесуэлы в связи со смертью военнослужащего. Под санкции попало Главное управление военной контрразведки Венесуэлы. Поводом для расширения санкций стала смерть капитана военно-морского флота Венесуэлы Рафаэля Акосты. 21 июня его задержали по подозрению в попытке государственного переворота. 29 июня военный умер в заключении. По словам адвоката, причиной смерти Акосты стали пытки.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов США ввело санкции против кубинской государственной компании Cubametales за импорт нефти из Венесуэлы.