Гуайдо сообщил о похищении двух соратников в Венесуэле

Фото: Хуан Гуайдо (Голос Америки)

По словам Гуайдо, похищенные соратники защищали его семью в Каракасе

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о похищении двух его соратников режимом действующего президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Гуайдо в Twitter.

По словам Гуайдо, соратники режима Мадуро похитили двух оппозиционеров Эрика Санчеса и Джейсона Париси, которые находились в Каракасе и защищали семью лидера оппозиции.

"Режим похитил членов моей команды Санчеса и Париси, которые были в Каракасе и охраняли мою семью, пока я нахожусь в штате Трухильо", - говорится в заявлении Гуайдо.

Напомним, ранее действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что после трех дней переговоров в Норвегии правительство страны и оппозиция договорились о восстановлении "постоянного диалога".

РБК-Украина писало, что 7 июля глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о возобновлении переговоров с представителями власти страны, в частности - с президентом Николасом Мадуро. При этом Хуайдо заявил, что собирается продолжать требовать отставки правительства президента Николаса Мадуро и проведения новых выборов.

Кроме того, новое правительство Греции признало лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а также призвало к проведению свободных, честных и демократических президентских выборов.