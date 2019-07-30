Китай допомагає владі Венесуели контролювати інтернет

Фото: Хуан Гуайдо (Голос Америки)

Китай надає технічну підтримку режиму Мадуро

Представник лідера опозиції та виконуючим обов'язки президента Венесуели Хуана Гуайдо у США Карлос Веккьо заявив, що влада Китаю допомагають уряду президента Ніколаса Мадуро контролювати інтернет у країні, в тому числі відключати доступ до нього при необхідності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, Китай надає технічну підтримку режиму Мадуро.

"Згідно з інформацією, яка у нас є, вони (Китай, - ред.) надають технічну підтримку режиму Мадуро в тому, що стосується контролю за соціальними медіа у Венесуелі і способів відключення доступу в інтернет", - заявив він.

У червні президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про плани створення в країні мереж мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G), які, ймовірно, будуть розвиватися в співпраці з Китаєм. За його словами, також за підтримки Пекіна планується запуск на орбіту венесуельського супутника.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Венесуела планує звернутися в ООН з скаргою про порушенні США повітряного простору країни.Крім того, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп визнав, що американці порушили повітряний простір Венесуели.

Крім того, США розширили санкції проти Венесуели у зв'язку зі смертю військовослужбовця. Під санкції потрапило Головне управління військової контррозвідки Венесуели. Приводом для розширення санкцій стала смерть капітана військово-морського флоту Венесуели Рафаеля Акости. 21 червня його затримали за підозрою в спробі державного перевороту. 29 червня військовий помер в ув'язненні. За словами адвоката, причиною смерті Акости стали тортури.