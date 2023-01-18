Китай покладає великі надії на візит держсекретаря США до Пекіна, - МЗС

"Китай вітає візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю і покладає на нього великі надії. І Китай, і Сполучені Штати наразі ведуть переговори щодо конкретних домовленостей", - заявив представник МЗС Китаю Ван Веньбінь.

За його словами, Китай також сподівається, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть діалог і будуть відкриті до подальшої взаємовигідної співпраці.

Візит Блінкена до Китаю стане першим візитом держсекретаря з жовтня 2018 року, коли Майк Помпео за адміністрації Трампа зустрівся в Пекіні з тодішнім міністром закордонних справ Ван І.

За даними Держдепартаменту США, у грудні делегація високопосадовців американських чиновників провела переговори із заступником міністра закордонних справ Китаю Се Феном, щоб обговорити деталі візиту Блінкена.