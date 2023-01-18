Китай возлагает большие надежды на визит госсекретаря США в Пекин, - МИД

Китай приветствует визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин и возлагает на него большие надежды.
Об этом заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Китай приветствует визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай и возлагает на него большие надежды. И Китай, и Соединенные Штаты в настоящее время ведут переговоры по поводу конкретных договоренностей", - заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
По его словам, Китай также надеется, что Соединенные Штаты будут в дальнейшем поддерживать диалог и будут открыты к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.
Визит Блинкена в Китай станет первым визитом госсекретаря с октября 2018 года, когда Майк Помпео при администрации Трампа встретился в Пекине с тогдашним министром иностранных дел Ван И.
По данным Госдепартамента США, в декабре делегация высокопоставленных американских чиновников провела переговоры с заместителем министра иностранных дел Китая Се Фэном, чтобы обсудить детали визита Блинкена.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай 5-6 февраля. В Пекине у него намечена встреча с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, с которым он обсудит, в том числе войну РФ в Украине.
Также напомним, что 2 января Блинкен провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом.
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