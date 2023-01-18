RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай возлагает большие надежды на визит госсекретаря США в Пекин, - МИД

Фото: представитель МИД Китая Ван Вэньбинь (facebook.com/spoxwangwenbin)
Автор: Константин Широкун

Китай приветствует визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин и возлагает на него большие надежды.

Об этом заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Китай приветствует визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай и возлагает на него большие надежды. И Китай, и Соединенные Штаты в настоящее время ведут переговоры по поводу конкретных договоренностей", - заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

По его словам, Китай также надеется, что Соединенные Штаты будут в дальнейшем поддерживать диалог и будут открыты к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.

Визит Блинкена в Китай станет первым визитом госсекретаря с октября 2018 года, когда Майк Помпео при администрации Трампа встретился в Пекине с тогдашним министром иностранных дел Ван И.

По данным Госдепартамента США, в декабре делегация высокопоставленных американских чиновников провела переговоры с заместителем министра иностранных дел Китая Се Фэном, чтобы обсудить детали визита Блинкена.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай 5-6 февраля. В Пекине у него намечена встреча с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, с которым он обсудит, в том числе войну РФ в Украине.

Также напомним, что 2 января Блинкен провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКитайЭнтони Блинкен