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Китай покладає великі надії на візит держсекретаря США до Пекіна, - МЗС

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Пекін, Середа 18 січня 2023 01:12
Китай покладає великі надії на візит держсекретаря США до Пекіна, - МЗС Фото: представник МЗС Китаю Ван Веньбінь (facebook.com/spoxwangwenbin)
Автор: Константин Широкун

Китай вітає візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна і покладає на нього великі надії.

Про це заявив представник МЗС Китаю Ван Веньбінь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Китай вітає візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю і покладає на нього великі надії. І Китай, і Сполучені Штати наразі ведуть переговори щодо конкретних домовленостей", - заявив представник МЗС Китаю Ван Веньбінь.

За його словами, Китай також сподівається, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть діалог і будуть відкриті до подальшої взаємовигідної співпраці.

Візит Блінкена до Китаю стане першим візитом держсекретаря з жовтня 2018 року, коли Майк Помпео за адміністрації Трампа зустрівся в Пекіні з тодішнім міністром закордонних справ Ван І.

За даними Держдепартаменту США, у грудні делегація високопосадовців американських чиновників провела переговори із заступником міністра закордонних справ Китаю Се Феном, щоб обговорити деталі візиту Блінкена.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен планує відвідати Китай 5-6 лютого. У Пекіні він має намір зустрітися з міністром закордонних справ КНР Цінь Ганом, з яким він обговорить, зокрема війну РФ в Україні.

Також нагадаємо, що 2 січня Блінкен провів телефонну розмову з новим міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом.

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Сполучені Штати Америки Китай Ентоні Блінкен
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