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Китай возлагает большие надежды на визит госсекретаря США в Пекин, - МИД

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Пекин, Среда 18 января 2023 01:12
Китай возлагает большие надежды на визит госсекретаря США в Пекин, - МИД Фото: представитель МИД Китая Ван Вэньбинь (facebook.com/spoxwangwenbin)
Автор: Константин Широкун

Китай приветствует визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин и возлагает на него большие надежды.

Об этом заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Китай приветствует визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай и возлагает на него большие надежды. И Китай, и Соединенные Штаты в настоящее время ведут переговоры по поводу конкретных договоренностей", - заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

По его словам, Китай также надеется, что Соединенные Штаты будут в дальнейшем поддерживать диалог и будут открыты к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.

Визит Блинкена в Китай станет первым визитом госсекретаря с октября 2018 года, когда Майк Помпео при администрации Трампа встретился в Пекине с тогдашним министром иностранных дел Ван И.

По данным Госдепартамента США, в декабре делегация высокопоставленных американских чиновников провела переговоры с заместителем министра иностранных дел Китая Се Фэном, чтобы обсудить детали визита Блинкена.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай 5-6 февраля. В Пекине у него намечена встреча с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, с которым он обсудит, в том числе войну РФ в Украине.

Также напомним, что 2 января Блинкен провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом.

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Соединенные Штаты Америки Китай Энтони Блинкен
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