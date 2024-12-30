Китай показав новий винищувач J-50: розкрито його ймовірні характеристики

Як зазначили у Defense Express, окрім справжньої назви, J-50, розкрились й деякі характеристики винищувача. Однак мова йде не про офіційні характеристики, адже наразі ця машина знаходиться на стадії прототипа. Проте, якщо ж ці дані вірні, то китайських J-50 є доволі серйозним противником.

Дані свідчать про те, що довжина дводвигунного літака та розмах лямда-подібного крила складає 22 метри, а площа крила - 145 метри квадратних. Максимальна злітна вага J-50 - 40 тонн, а максимальна швидкість - 2 Маха. Відомо, що бойовий радіус J-50 близько 2200 км.

Ймовірно, J-50 декілька відсіків для озброєння, один з яких - найбільший. У ньому може розміститись чотири нові китайські ракети "повітря-повітря" PL-17, які з'явились на озброєнні китайських повітряних сил у 2022 році. Варто зауважити, що ці ракети довжиною 6 метрів з дальністю польоту у 300 км, хоча деякі джерела пишуть і про 500 км.

Також у цьому відсіку може бути розміщена одна протикорабельна ракета YJ-12, яка розвиває швидкість до 3 Махів та має дальність до 400 км. Ця ракета має доволі вагомі габарити - довжина 6,3 метра, діаметр понад 0,4 метра.

У інших відсіках може бути розміщено ще чотири PL-17, або їх китайські аналоги AIM-120 - PL-15.

А ось інші можливості літака, включно з оснащенням радіоелектронними системами наразі не відомо.

Нагадаємо, днями Китай підняв у небо ще один винищувач нового покоління. Машина, яка отримала позначення J-36, який отримав офіційну назву J-50.