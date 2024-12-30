Китай показал новый истребитель J-50: раскрыты его вероятные характеристики

Как отметили в Defense Express, кроме настоящего названия, J-50, раскрылись и некоторые характеристики истребителя. Однако речь идет не об официальных характеристиках, ведь сейчас эта машина находится на стадии прототипа. Однако, если же эти данные верны, то китайских J-50 является довольно серьезным противником.

Данные свидетельствуют о том, что длина двухдвигательного самолета и размах лямда-образного крыла составляет 22 метра, а площадь крыла - 145 метра квадратных. Максимальный взлетный вес J-50 - 40 тонн, а максимальная скорость - 2 Маха. Известно, что боевой радиус J-50 около 2200 км.

Вероятно, J-50 несколько отсеков для вооружения, один из которых - самый большой. В нем может разместиться четыре новые китайские ракеты "воздух-воздух" PL-17, которые появились на вооружении китайских воздушных сил в 2022 году. Стоит заметить, что эти ракеты длиной 6 метров с дальностью полета в 300 км, хотя некоторые источники пишут и о 500 км.

Также в этом отсеке может быть размещена одна противокорабельная ракета YJ-12, которая развивает скорость до 3 Махов и имеет дальность до 400 км. Эта ракета имеет довольно весомые габариты - длина 6,3 метра, диаметр более 0,4 метра.

В других отсеках может быть размещено еще четыре PL-17, или их китайские аналоги AIM-120 - PL-15.

А вот другие возможности самолета, включая оснащение радиоэлектронными системами пока не известно.

Напомним, на днях Китай поднял в небо еще один истребитель нового поколения. Машина, получившая обозначение J-36, который получил официальное название J-50.