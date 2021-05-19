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Китай показав фото поверхні Марса, які зробив його зонд

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Середа 19 травня 2021 18:15
Китай показав фото поверхні Марса, які зробив його зонд Фото: поверхня Марса (cnsa.gov.cn)
Автор: РБК-Україна

Національне космічне управління Китаю (CNSA) опублікувало фото, які зробив космічний зонд "Тяньвень-1" при посадці на Марс. Фото свідчать про те, що поверхня Марса має чіткі текстури.

Про це пише CGTN.

Повідомляється, що чорно-біле зображення зроблено передньою камерою марсохода, яка перевіряє дорогу перед апаратом. У камері використовується великий ширококутний об'єктив, тому горизонт на її знімках завалений.

Друге кольорове зображення показує задню частину марсохода. На ньому видно, що сонячне крило і антена знаходяться в правильному положенні. Крім того, фото свідчить про те, що поверхня Марса має чіткі текстури і багату геоморфологічну інформацію.

На сьогодні марсохід "Чжучжун" готується до виходу з посадкової платформи на поверхню Марса.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайський космічний зонд "Тяньвень-1" приземлився на Марс. Завдяки цьому Китай став другою країною в світі, яка посадила свій апарат на іншій планеті.

До цього свій марсохід відправили США, апарат Perseverance вже кілька тижнів працює на поверхні червоної планети.

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