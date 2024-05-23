ua en ru
Чт, 23 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китай начал военные учения вокруг Тайваня

Четверг 23 мая 2024 07:41
UA EN RU
Китай начал военные учения вокруг Тайваня Иллюстративное фото: Китай начал военные учения у Тайваня (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Китай начал двухдневные "карательные" военные учения вокруг Тайваня в четверг, 23 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявили в Китае, военные действия с участием армии, флота, авиации и ракетных сил в районах вокруг Тайваня начались в 7:45 (по местному времени). Они проводятся в Тайванском проливе, на севере, юге и востоке Тайваня, а также в районах вокруг контролируемых Тайванем островов Кинмэнь, Мацу, Вуцу и Доньинь.

"Это также суровое наказание за сепаратистские акты сил независимости Тайваня и суровую оговорку от вмешательства и провокаций со стороны внешних сил", - заявили представители Китая.

Следует заметить, что Китай объявил о военных учениях через три дня после того, как Лай Чин Тэ вступил в должность нового президента Тайваня.

Президентские выборы на Тайване

В январе этого года на Тайване прошли восьмые выборы президента. Победителем с результатом 40,05% стал Лай Чинте. Он является сторонником независимости Тайваня и сближения с США.

20 мая состоялась его инаугурация, во время речи он пожелал, чтобы Китай прекратил военные угрозы и запугивание тайванцев. В то же время в Китае заявили, что считают Тайвань своей территорией, а Лая Чинте назвали "сепаратистом". Китай ввел санкции против трех американских оборонных компаний из-за продажи оружия Тайваня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Тайвань
NEWS
Путин, несмотря на неудачу, продолжит убеждать Запад бросить Украину и разрешить ее уничтожить, - ISW
Путин, несмотря на неудачу, продолжит убеждать Запад бросить Украину и разрешить ее уничтожить, - ISW
DAILY
Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать