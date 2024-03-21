Китай построил несколько крупных военных баз на островах вокруг Тайваня

Китай построил несколько крупных военных баз на трех островах вокруг Тайваня в Южно-Китайском море.

Об этом заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Китай уже создал очень огромные военные базы в Южно-Китайском море на трех островах, окружающих Тайпин – рифе Суби, рифе Файери-Кросс и рифе Мисчиф – и все они расположены довольно близко к нашему Тайпину", - сказал глава МИД.

По его словам, власти Тайваня должны подумать о том, как использовать мирные средства для решения проблемы безопасности в Южно-Китайском море и не позволять другим думать, что Тайвань создает трудности.

По данным источников, в последние годы Китай провел обширную мелиорацию земель на своих островах в Южно-Китайском море, построив крупные военно-воздушные силы и другие военные объекты, что вызвало серьезную обеспокоенность в Вашингтоне и во всем регионе.

В МИД Китая ранее заявили, что Пекин имеет полное право строить и защищать то, что он считает своей территорией.