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Китай построил несколько крупных военных баз на островах вокруг Тайваня

Четверг 21 марта 2024 04:45
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Китай построил несколько крупных военных баз на островах вокруг Тайваня Фото: Китай построил крупные военные базы на островах вокруг Тайваня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай построил несколько крупных военных баз на трех островах вокруг Тайваня в Южно-Китайском море.

Об этом заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Китай уже создал очень огромные военные базы в Южно-Китайском море на трех островах, окружающих Тайпин – рифе Суби, рифе Файери-Кросс и рифе Мисчиф – и все они расположены довольно близко к нашему Тайпину", - сказал глава МИД.

По его словам, власти Тайваня должны подумать о том, как использовать мирные средства для решения проблемы безопасности в Южно-Китайском море и не позволять другим думать, что Тайвань создает трудности.

По данным источников, в последние годы Китай провел обширную мелиорацию земель на своих островах в Южно-Китайском море, построив крупные военно-воздушные силы и другие военные объекты, что вызвало серьезную обеспокоенность в Вашингтоне и во всем регионе.

В МИД Китая ранее заявили, что Пекин имеет полное право строить и защищать то, что он считает своей территорией.

Что предшествовало

Напомним, ранее мы писали, что Китай активизировал военные действия против Тайваня в "серой зоне", насыщая районы вокруг острова воздушными шарами, беспилотниками и гражданскими судами. Таким образом, Пекин пытается истощить противника накануне потенциальной открытой войны.

На фоне активизации сил Китая министр обороны Тайваня Чиу Куо-Чен подтвердил, что спецназ армии США дислоцируется на отдаленных островах Тайваня. Он сказал, что их присутствие было частью обмена и должно было быть "возможностью обучения" для вооруженных сил Тайваня.

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