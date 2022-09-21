UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Китай планує запустити сонячні панелі на орбіту, - Bloomberg

Фото: китай планує запустити сонячні панелі на орбіту (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Провідна китайська енергетична компанія Longi Green Energy Technology Company запропонувала запустити у космос сонячні панелі, аби збирати енергію для Землі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Попри те, що Longi Green Energy Technology Company не є першою компанією, яка пропонує такі можливості, однак ймовірно, вона найдалі просунулась у втіленні цієї технології в реальність серед конкурентів.

Тим часом дослідникам з університету Сидянь вдалося вловити сонячне світло високо над землею, аби перетворити його в мікрохвильові промені, доставити на станцію на Землі й перетворити в електрику.

Водночас наразі не було продемонстровано жодної робочої системи, тож невідомо, коли саме Китай запустить на орбіту перші сонячні панелі. Однак, якщо ж технологія виявиться успішною, то відповідний підхід до отримання енергії стане революційним.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що телескоп James Webb тим часом зробив своє перше детальне зображення Червоної планети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай