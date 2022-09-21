Китай планує запустити сонячні панелі на орбіту, - Bloomberg

Провідна китайська енергетична компанія Longi Green Energy Technology Company запропонувала запустити у космос сонячні панелі, аби збирати енергію для Землі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Попри те, що Longi Green Energy Technology Company не є першою компанією, яка пропонує такі можливості, однак ймовірно, вона найдалі просунулась у втіленні цієї технології в реальність серед конкурентів.
Тим часом дослідникам з університету Сидянь вдалося вловити сонячне світло високо над землею, аби перетворити його в мікрохвильові промені, доставити на станцію на Землі й перетворити в електрику.
Водночас наразі не було продемонстровано жодної робочої системи, тож невідомо, коли саме Китай запустить на орбіту перші сонячні панелі. Однак, якщо ж технологія виявиться успішною, то відповідний підхід до отримання енергії стане революційним.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що телескоп James Webb тим часом зробив своє перше детальне зображення Червоної планети.
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