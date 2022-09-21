RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай планирует запустить солнечные панели на орбиту, - Bloomberg

Фото: Китай планирует запустить солнечные панели на орбиту (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ведущая китайская энергетическая компания Longi Green Energy Technology Company предложила запустить в космос солнечные панели для сбора энергии для Земли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Несмотря на то, что Longi Green Energy Technology Company не является первой компанией, предлагающей такие возможности, однако, вероятно, она продвинулась в воплощении этой технологии в реальность среди конкурентов.

Между тем, исследователям из университета Сидянь удалось уловить солнечный свет высоко над землей, чтобы превратить его в микроволновые лучи, доставить на станцию на Земле и превратить в электричество.

В то же время, пока не было продемонстрировано ни одной рабочей системы, поэтому неизвестно, когда именно Китай запустит на орбиту первые солнечные панели. Однако если же технология окажется успешной, то соответствующий подход к получению энергии станет революционным.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что телескоп James Webb в это время сделал свое первое подробное изображение Красной планеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай