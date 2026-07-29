Китай планує передати Ірану велику партію ПЗРК, - Reuters

Зазначається, що контракт передбачає поставку від 300 до 400 ПЗРК, серед яких розроблені китайцями для експорту FN-16 та удосконалені QW-12.

Вартість контракту становить 60-70 млн доларів, що є однією з найбільших відомих спроб Тегерана посилити свою ближню ППО від початку війни зі США та Ізраїлем, яка виявила прогалини у здатності іранців захищати військові об’єкти та стратегічну інфраструктуру.

Угоду підписано з гонконзькою компанією Zhongqing Baoshang International Investment, яка виступила посередником між іранською стороною та китайським постачальником.

МЗС Ірану наразі не коментує цю інформацію, а в китайському зовнішньополітичному відомстві назвали це повідомлення абсолютно безпідставним, наголосивши на ролі Китаю у сприянні миру та припиненні конфлікту на Близькому Сході.

Агентство зазначає, що постачання сотень ПЗРК значно розширить арсенал озброєння ППО малої дальності Ірану, який відчуває гострий дефіцит таких засобів, і стане черговим кроком до поглиблення військових зв’язків Ірану з Китаєм.

Водночас джерела Reuters зазначили, що хоча угоду підписано, графіки поставок, кількості одиниць озброєння та інші деталі реалізації все ще можуть змінитися.

Згідно з узгодженим сторонами планом, поставки спочатку здійснюватимуться повітряним шляхом до Пакистану із адміністративного центру Сіньцзян-Уйгурського автономного району міста Урумчі на заході Китаю, а потім транзитом через Пакистан до Ірану, швидше за все автомобільним транспортом.

QW-12 та FN-16 є переносними ракетними системами класу "земля-повітря" з інфрачервоним наведенням, призначені для ураження літаків, гелікоптерів та дронів на висотах до 4 тисяч метрів. Їхня мобільність дозволяє швидко розгортати їх навколо військових об’єктів, енергетичної інфраструктури та інших чутливих місць.

Військові аналітики вважають QW-12 менш потужними, ніж новіші QW-18 та QW-19, але стверджують, що ці системи все ще можуть забезпечити ефективний рівень захисту ближнього радіуса дії від безпілотників.