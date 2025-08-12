Китай планує добиватись миру в Україні власним шляхом, - Сі Цзіньпін

"Китай та Бразилія мають продовжувати спільно вирішувати глобальні проблеми, забезпечити успіх Конференції ООН зі зміни клімату в Белені та зміцнювати роль "Групи друзів миру" у просуванні політичного вирішення української кризи", - зазначив Сі Цзиньпін.

Він також підкреслив, що країни глобального Півдня повинні працювати спільно для підтримки міжнародної справедливості та законності, дотримання основних норм, що регулюють міжнародні відносини, та захисту законних прав та інтересів країн, що розвиваються.