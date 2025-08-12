Китай планує добиватись миру в Україні власним шляхом, - Сі Цзіньпін

Китай має намір посилювати роль "Групи друзів миру" для політичного вирішення війни РФ проти України.
Про це заявив Сі Цзіньпін під час розмови з президентом Бразилії Лулою да Сілвою, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Китаю.
"Китай та Бразилія мають продовжувати спільно вирішувати глобальні проблеми, забезпечити успіх Конференції ООН зі зміни клімату в Белені та зміцнювати роль "Групи друзів миру" у просуванні політичного вирішення української кризи", - зазначив Сі Цзиньпін.
Він також підкреслив, що країни глобального Півдня повинні працювати спільно для підтримки міжнародної справедливості та законності, дотримання основних норм, що регулюють міжнародні відносини, та захисту законних прав та інтересів країн, що розвиваються.
Раніше Китай заявляв про свою нібито нейтральну позицію щодо війни в Україні. Пекін надавав Україні гуманітарну допомогу. При цьому Китай тісно співпрацює з Росією у сфері торгівлі. Китайські компанії постачають Москві товари подвійного значення.
Минулого року Китай та Бразилія представили свій так званий "мирний план" для України та намагаються просувати його в ООН. Проте Україна відкидає альтернативні мирні пропозиції.
Також наприкінці вересня минулого року Китай заявив про створення спільно з країнами Глобального Півдня платформу "Друзів миру". Вона направлена на так зване політичне врегулювання війни в Україні.