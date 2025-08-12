RU

Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Китай планирует добиваться мира в Украине собственным путем, - Си Цзиньпин

Фото: Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай намерен усиливать роль "Группы друзей мира" для политического решения войны РФ против Украины.

Об этом заявил Си Цзиньпин во время разговора с президентом Бразилии Лулой да Силвой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Китая.

"Китай и Бразилия должны продолжать совместно решать глобальные проблемы, обеспечить успех Конференции ООН по изменению климата в Белене и укреплять роль "Группы друзей мира" в продвижении политического решения украинского кризиса", - отметил Си Цзиньпин.

Он также подчеркнул, что страны глобального Юга должны работать совместно для поддержки международной справедливости и законности, соблюдения основных норм, регулирующих международные отношения, и защиты законных прав и интересов развивающихся стран.

 

Отношение Китая к войне в Украине

Ранее Китай заявлял о своей якобы нейтральной позиции относительно войны в Украине. Пекин предоставлял Украине гуманитарную помощь. При этом Китай тесно сотрудничает с Россией в сфере торговли. Китайские компании поставляют Москве товары двойного значения.

В прошлом году Китай и Бразилия представили свой так называемый "мирный план" для Украины и пытаются продвигать его в ООН. Однако Украина отвергает альтернативные мирные предложения.

Также в конце сентября прошлого года Китай заявил о создании совместно со странами Глобального Юга платформу "Друзей мира". Она направлена на так называемое политическое урегулирование войны в Украине.

КитайСи ЦзиньпиньВторжение России в Украину