Китай планирует добиваться мира в Украине собственным путем, - Си Цзиньпин

Отношение Китая к войне в Украине

Ранее Китай заявлял о своей якобы нейтральной позиции относительно войны в Украине. Пекин предоставлял Украине гуманитарную помощь. При этом Китай тесно сотрудничает с Россией в сфере торговли. Китайские компании поставляют Москве товары двойного значения.

В прошлом году Китай и Бразилия представили свой так называемый "мирный план" для Украины и пытаются продвигать его в ООН. Однако Украина отвергает альтернативные мирные предложения.

Также в конце сентября прошлого года Китай заявил о создании совместно со странами Глобального Юга платформу "Друзей мира". Она направлена на так называемое политическое урегулирование войны в Украине.