Китай підтримує Росію, але обмежено: головні причини такої гри

Китайська стратегія щодо Росії передбачає подвійний підхід: Пекін надає Москві обмежену допомогу, але водночас стримує її посилення. Така політика має чітку логіку з погляду Китаю.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа".

За словами дипломата, екс-посла України в Японії Сергія Корсунського, для Пекіна принципово важливо, щоб Росія залишалася в руках того режиму, який є (під владою Путіна – ред.).

"Китаю не потрібно, щоб у нього на кордоні у 3200 кілометрів знаходився прозахідний режим. Тому йому краще за все повільноплинна війна, коли Росія не програє і не виграє", - пояснив він РБК-Україна.

Якщо Росія зазнає поразки, перед Китаєм відкриється кілька небажаних сценаріїв. Найгірший для Пекіна - повалення путінського режиму та прихід до влади сил, які орієнтуватимуться на відновлення відносин із Заходом.

Втім, перемога Москви теж не вигідна Китаю. Вона зробить режим Путіна агресивнішим не лише щодо Європи, а й щодо самого Китаю.

Попри заяви про стратегічне партнерство, між країнами існує чимало суперечностей, зокрема територіальних. До того ж Росія зможе чинити тиск на Пекін у питаннях постачання енергоресурсів.

Саме тому, на думку дипломата, Китай наразі утримується від прямих постачань зброї до РФ, яка могла б значно підсилити її на фронті. Наразі Кремль отримує військову допомогу лише від Північної Кореї та частково від Ірану.

Водночас ключовим чинником для Пекіна залишається протистояння зі США.

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї нещодавно заявив головній дипломатці ЄС Кає Каллас, що Китай "не може змиритися з програшем Росії у війні проти України, оскільки це може дозволити Сполученим Штатам зосередити всю свою увагу на Китаї".