Китай поддерживает Россию, но ограниченно: главные причины такой игры

Китайская стратегия в отношении России предусматривает двойной подход: Пекин предоставляет Москве ограниченную помощь, но в то же время сдерживает ее усиление. Такая политика имеет четкую логику с точки зрения Китая.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа".

По словам дипломата, экс-посла Украины в Японии Сергея Корсунского, для Пекина принципиально важно, чтобы Россия оставалась в руках того режима, который есть (под властью Путина - ред.).

"Китаю не нужно, чтобы у него на границе в 3200 километров находился прозападный режим. Поэтому ему лучше всего медленнотекущая война, когда Россия не проиграет и не выиграет", - пояснил он РБК-Украина.

Если Россия потерпит поражение, перед Китаем откроется несколько нежелательных сценариев. Худший для Пекина - свержение путинского режима и приход к власти сил, которые будут ориентироваться на восстановление отношений с Западом.

Впрочем, победа Москвы тоже не выгодна Китаю. Она сделает режим Путина более агрессивным не только в отношении Европы, но и в отношении самого Китая.

Несмотря на заявления о стратегическом партнерстве, между странами существует немало противоречий, в частности территориальных. К тому же Россия сможет оказывать давление на Пекин в вопросах поставок энергоресурсов.

Именно поэтому, по мнению дипломата, Китай пока воздерживается от прямых поставок оружия в РФ, которое могло бы значительно усилить ее на фронте. Сейчас Кремль получает военную помощь только от Северной Кореи и частично от Ирана.

В то же время ключевым фактором для Пекина остается противостояние с США.

Министр иностранных дел КНР Ван И недавно заявил главному дипломату ЕС Кае Каллас, что Китай "не может смириться с проигрышем России в войне против Украины, поскольку это может позволить Соединенным Штатам сосредоточить все свое внимание на Китае".