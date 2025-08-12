ua en ru
Китай поддерживает Россию, но ограниченно: главные причины такой игры

Вторник 12 августа 2025 09:08
UA EN RU
Китай поддерживает Россию, но ограниченно: главные причины такой игры Фото: лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Китайская стратегия в отношении России предусматривает двойной подход: Пекин предоставляет Москве ограниченную помощь, но в то же время сдерживает ее усиление. Такая политика имеет четкую логику с точки зрения Китая.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа".

По словам дипломата, экс-посла Украины в Японии Сергея Корсунского, для Пекина принципиально важно, чтобы Россия оставалась в руках того режима, который есть (под властью Путина - ред.).

"Китаю не нужно, чтобы у него на границе в 3200 километров находился прозападный режим. Поэтому ему лучше всего медленнотекущая война, когда Россия не проиграет и не выиграет", - пояснил он РБК-Украина.

Если Россия потерпит поражение, перед Китаем откроется несколько нежелательных сценариев. Худший для Пекина - свержение путинского режима и приход к власти сил, которые будут ориентироваться на восстановление отношений с Западом.

Впрочем, победа Москвы тоже не выгодна Китаю. Она сделает режим Путина более агрессивным не только в отношении Европы, но и в отношении самого Китая.

Несмотря на заявления о стратегическом партнерстве, между странами существует немало противоречий, в частности территориальных. К тому же Россия сможет оказывать давление на Пекин в вопросах поставок энергоресурсов.

Именно поэтому, по мнению дипломата, Китай пока воздерживается от прямых поставок оружия в РФ, которое могло бы значительно усилить ее на фронте. Сейчас Кремль получает военную помощь только от Северной Кореи и частично от Ирана.

В то же время ключевым фактором для Пекина остается противостояние с США.

Министр иностранных дел КНР Ван И недавно заявил главному дипломату ЕС Кае Каллас, что Китай "не может смириться с проигрышем России в войне против Украины, поскольку это может позволить Соединенным Штатам сосредоточить все свое внимание на Китае".

Позиция Китая относительно войны

Китай официально декларирует якобы нейтральную позицию в войне России против Украины. В то же время Пекин сохраняет активное сотрудничество с Москвой, а ряд китайских компаний поставляет в РФ товары двойного назначения, которые могут быть использованы, в частности, для производства вооружения.

Напомним, ранее издание The Economist заявило, что Китай стал главным поставщиком для военной машины России. Предполагается, что Пекин мог передать Москве летальное оружие.

А издание Reuters писало, китайские боевые двигатели скрыто переправляют в Россию под видом "промышленных холодильных установок", чтобы обойти западные санкции.

