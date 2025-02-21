Китай підтримує "консенсус" Росії та США щодо повномасштабної війни, - Ван І

Під час саміту Ван І зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

За словами голови МЗС Китаю, Пекін "сподівається, що зацікавлені сторони зможуть знайти стійке і довгострокове рішення, яке враховує занепокоєння один одного".

"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, включаючи нещодавній консенсус, досягнутий Сполученими Штатами і Росією",- додав він й відзначив, що Китай готовий відігравати “конструктивну роль” у мирних переговорах.

Як нагадує Politcio, заява Ван І пролунала після того, як офіційні особи Росії та США нещодавно зустрілись в Саудівській Аравії без участі Києва, що викликало на Заході побоювання, що Вашингтон і Москва можуть укласти мирну угоду на вигідних для країни-окупанта умовах.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Китай офіційно займає нібито нейтральну позицію щодо війни в Україні, закликаючи до мирного врегулювання та діалогу між сторонами. Пекін утримується від засудження Росії та не приєднується до західних санкцій. Також пропонував так звані "мирні ініціативи", які зрештою не отримали широкої підтримки на Заході.

Західні країни критикують Китай за фактичну підтримку Росії, зокрема економічне співробітництво, яке допомагає Москві уникати санкцій. Також є підозри, що Пекін постачає товари подвійного призначення, які можуть використовуватись у військовій сфері.