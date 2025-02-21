Китай поддерживает "консенсус" России и США относительно полномасштабной войны, - Ван И

Во время саммита Ван И встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам главы МИД Китая, Пекин "надеется, что заинтересованные стороны смогут найти устойчивое и долгосрочное решение, которое учитывает беспокойство друг друга".

"Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, включая недавний консенсус, достигнутый Соединенными Штатами и Россией",- добавил он и отметил, что Китай готов играть "конструктивную роль" в мирных переговорах.

Как напоминает Politcio, заявление Ван И прозвучало после того, как официальные лица России и США недавно встретились в Саудовской Аравии без участия Киева, что вызвало на Западе опасения, что Вашингтон и Москва могут заключить мирное соглашение на выгодных для страны-оккупанта условиях.

Позиция Китая относительно войны в Украине

Китай официально занимает якобы нейтральную позицию в отношении войны в Украине, призывая к мирному урегулированию и диалогу между сторонами. Пекин воздерживается от осуждения России и не присоединяется к западным санкциям. Также предлагал так называемые "мирные инициативы", которые в итоге не получили широкой поддержки на Западе.

Западные страны критикуют Китай за фактическую поддержку России, в частности экономическое сотрудничество, которое помогает Москве избегать санкций. Также есть подозрения, что Пекин поставляет товары двойного назначения, которые могут использоваться в военной сфере.