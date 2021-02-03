ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Китай передаст COVAX около 10 млн доз вакцин от коронавируса

Пекин, Среда 03 февраля 2021 10:50
Китай передаст COVAX около 10 млн доз вакцин от коронавируса
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай предоставит международному механизму COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения 10 млн доз COVID-вакцин. Эти препараты будут для развивающихся стран.

Об этом сообщает Reuters.

"По запросу ВОЗ Китай готов предоставить COVAX 10 млн доз вакцин. Многие из них будут использованы для удовлетворения острых потребностей развивающихся стран", - сказал он.

Отметим, что распространение препаратов против коронавируса в странах с низким и средним уровнем доходов по этой программе должно начаться в этом месяце. В ВОЗ надеются в этом году доставить более 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19 по всему миру в 92 бедные страны.

По программе COVAX Украина в феврале получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства. Вакцина будет распределена для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Также в Евросоюзе заявили о разработке механизма, который бы позволил поделиться лишними вакцинами от коронавируса с более бедными соседями и Африкой. Этот механизм будет действовать отдельно от COVAX.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Коронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь