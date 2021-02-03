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Китай передасть COVAX близько 10 млн доз вакцин від коронавірусу

Пекін, Середа 03 лютого 2021 10:50
Китай передасть COVAX близько 10 млн доз вакцин від коронавірусу
Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Офіційний представник Міністерства закордонних справ КНР Ван Вэньбинь заявив, що Китай надасть міжнародного механізму COVAX під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я 10 млн доз COVID-вакцин. Ці препарати будуть для країн, що розвиваються.

Про це повідомляє Reuters.

"За запитом ВООЗ Китай готовий надати COVAX 10 млн доз вакцин. Багато з них будуть використані для задоволення гострих потреб країн", - сказав він.

Зазначимо, що поширення препаратів проти коронавірусу в країнах з низьким і середнім рівнем доходів по цій програмі має розпочатися у цьому місяці. У ВООЗ сподіваються цього року доставити більше 1,8 млрд доз вакцини від COVID-19 по всьому світу 92 бідні країни.

За програмою COVAX Україна в лютому отримає 117 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва. Вакцина буде розподілена для вакцинації працівників лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19.

Також у Євросоюзі заявили про розробку механізму, який би дозволив поділитися зайвими вакцинами від коронавірусу з більш бідними сусідами та Африкою. Цей механізм діятиме окремо від COVAX.

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