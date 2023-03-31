Китай про партнерство Британії, США та Австралії: може спровокувати гонку озброєнь

"Щойно "скриньку Пандори" буде відкрито, регіональний стратегічний баланс буде порушено, регіональна безпека опиниться під серйозною загрозою", - заявив представник міністерства оборони Китаю Тан Кефей на черговому брифінгу для преси.

За його словами, Китай рішуче виступає проти створення тристороннього партнерства у сфері безпеки між Сполученими Штатами, Британією та Австралією. Це невелике коло країн, у якому домінує менталітет холодної війни, є марним і надзвичайно шкідливим.

Він також додав, що така співпраця серйозно впливає на мир та стабільність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Сполучені Штати, Австралія та Британія раніше оприлюднили деталі плану надання Австралії ударних підводних човнів з ядерною силовою установкою з початку 2030-х років для протидії амбіціям Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.