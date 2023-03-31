Китай о партнерстве Британии, США и Австралии: может спровоцировать гонку вооружений

В Китае боятся, что сотрудничество Австралии, США и Британии в сфере атомных подлодок может спровоцировать новую гонку вооружений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Как только "ящик Пандоры" будет открыт, региональный стратегический баланс будет нарушен, региональная безопасность окажется под серьезной угрозой", - заявил представитель министерства обороны Китая Тан Кефэй на очередном брифинге для прессы.
По его словам, Китай решительно выступает против создания трехстороннего партнерства в области безопасности между Соединенными Штатами, Британией и Австралией. Этот небольшой круг стран, в котором доминирует менталитет холодной войны, бесполезен и чрезвычайно вреден.
Он также добавил, что такое сотрудничество серьезно влияет на мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Соединенные Штаты, Австралия и Британия ранее обнародовали детали плана по предоставлению Австралии ударных подводных лодок с ядерной силовой установкой с начала 2030-х годов для противодействия амбициям Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ранее мы писали, что историческое оборонное соглашение между Вашингтоном, Канберрой и Лондоном по программе AUKUS заключено в рамках совместных усилий по противодействию растущей угрозе, исходящей от Китая.
Позже премьер-министры Австралии и Британии Энтони Альбанезе и Риши Сунак, а также президент США Джо Байден объявили о договоренности обеспечить ВМС Австралии атомными подводными лодками с неядерным вооружением.
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