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Китай про партнерство Британії, США та Австралії: може спровокувати гонку озброєнь

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Пекін, П'ятниця 31 березня 2023 04:40
Китай про партнерство Британії, США та Австралії: може спровокувати гонку озброєнь Фото: Китай боїться, що співпраця Британії, США та Австралії викличе гонку озброєнь (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Китаї бояться, що співпраця Австралії, США та Британії у сфері атомних підводних човнів може спровокувати нову гонку озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Щойно "скриньку Пандори" буде відкрито, регіональний стратегічний баланс буде порушено, регіональна безпека опиниться під серйозною загрозою", - заявив представник міністерства оборони Китаю Тан Кефей на черговому брифінгу для преси.

За його словами, Китай рішуче виступає проти створення тристороннього партнерства у сфері безпеки між Сполученими Штатами, Британією та Австралією. Це невелике коло країн, у якому домінує менталітет холодної війни, є марним і надзвичайно шкідливим.

Він також додав, що така співпраця серйозно впливає на мир та стабільність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Сполучені Штати, Австралія та Британія раніше оприлюднили деталі плану надання Австралії ударних підводних човнів з ядерною силовою установкою з початку 2030-х років для протидії амбіціям Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Раніше ми писали, що історична оборонна угода між Вашингтоном, Канберрою та Лондоном за програмою AUKUS укладена в рамках спільних зусиль щодо протидії зростаючій загрозі, що походить від Китаю.

Пізніше прем'єр-міністри Австралії та Британії Ентоні Альбанезе та Ріші Сунак, а також президент США Джо Байден оголосили про домовленість забезпечити ВМС Австралії атомними підводними човнами з неядерним озброєнням.

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