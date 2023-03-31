Китай о партнерстве Британии, США и Австралии: может спровоцировать гонку вооружений

В Китае боятся, что сотрудничество Австралии, США и Британии в сфере атомных подлодок может спровоцировать новую гонку вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Как только "ящик Пандоры" будет открыт, региональный стратегический баланс будет нарушен, региональная безопасность окажется под серьезной угрозой", - заявил представитель министерства обороны Китая Тан Кефэй на очередном брифинге для прессы.

По его словам, Китай решительно выступает против создания трехстороннего партнерства в области безопасности между Соединенными Штатами, Британией и Австралией. Этот небольшой круг стран, в котором доминирует менталитет холодной войны, бесполезен и чрезвычайно вреден.

Он также добавил, что такое сотрудничество серьезно влияет на мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Соединенные Штаты, Австралия и Британия ранее обнародовали детали плана по предоставлению Австралии ударных подводных лодок с ядерной силовой установкой с начала 2030-х годов для противодействия амбициям Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.