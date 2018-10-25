Китай отрицает прослушку телефона Трампа

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

В МИД КНР посоветовали Трампу китайский телефон для защиты от прослушки

Представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин назвала ложной информацию издания The New York Times о прослушке телефонных разговоров главы США Дональда Трампа спецслужбами Китая. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение на сайте МИД КНР.

По словам Чуньин, подобная статья свидетельствует о том, что издание публикует фейковые новости.

"Если есть опасения по поводу того, что мобильные телефоны Apple прослушиваются, можно перейти на телефоны Huawei", - заявила она.

Представитель МИД также подчеркнула, что для полной безопасности можно "прекратить использование любых современных гаджетов и разорвать все связи с внешним миром".

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отрицает, что его частный телефон прослушивают китайские и российские спецслужбы.

Как писало РБК-Украина ранее, газета The New York Times сообщила, что, по данным разведки США, шпионы часто слушают, как Трамп "сплетничает" по своему мобильному телефону со "старыми друзьями". О прослушке главы США американские спецслужбы узнали от собеседников в зарубежных правительствах. Впоследствии спецслужбам удалось перехватить несколько подтверждающих эту информацию сообщений.

Добавим также, в июле Дональд Трамп заявил, что появляется все больше доказательств незаконной слежки Федерального бюро расследований за его избирательной кампанией.